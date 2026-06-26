Flers

Fête de quartier

Rue Henry-Goussin Flers Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Accès et Restauration L’accès à la fête est totalement gratuit. Il y aura également de la restauration proposée sur place pendant l’après-midi et le soir.

Déroulé de la Journée

13h45 Ouverture festive. Le lancement de la journée se fera en musique grâce aux élèves de la chorale de l’école des Oisillons.

14h à 18h Les Villages et Animations. L’après-midi s’articulera autour de plusieurs espaces et activités pensés pour dynamiser le quartier Tournoi de foot 5v5 Une compétition sportive dont les inscriptions sont gérées directement par les Maisons d’activités.

Village Jeunes Un espace dédié proposant de la circulation à trottinette, des initiations au street art et divers jeux.

Village d’Animations Une zone parfaite pour les familles avec des structures gonflables, des ateliers de maquillage et un atelier floral. Sensibilisation La présence d’un Tuteur habitat et éco geste . Défis surprise Des animations spontanées pour rythmer ces quatre heures.

19h à 21h Soirée de Clôture. Pour terminer cette belle journée de convivialité, un spectacle de clôture sera offert par les enfants de l’école du cirque. .

Rue Henry-Goussin Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 33 10 saintmichel@flers-agglo.fr

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English : Fête de quartier

L’événement Fête de quartier Flers a été mis à jour le 2026-06-26 par Flers agglo