Flers

Spectacle L’autre Dame de Paris théâtre/cirque

parc du château Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:30:00

fin : 2026-07-05 18:45:00

Date(s) :

2026-07-05

Cie Five Foot Fingers

Une réécriture du roman de Victor Hugo (ou presque parce qu’on a lu que la BD !). Notre regard décalé sur une œuvre du passé dont les sujets sont toujours d’actualité. Ça fait beaucoup de rimes en é mais c’est normal, c’est dans le style du spectacle et de son phrasé.

Une nouvelle création collective à cinq comédiens acrobates multirécidivistes. Du cirque, du théâtre, de la danse et bien d’autres surprises, pour raconter l’histoire d’une bohémienne, d’un bossu, d’une cathédrale et de son parvis.

Voici l’histoire de L’autre dame de Paris…

Spectacle proposé dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2026 de Flers Ville & Agglo .

parc du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Spectacle L’autre Dame de Paris théâtre/cirque

L’événement Spectacle L’autre Dame de Paris théâtre/cirque Flers a été mis à jour le 2026-06-03 par Flers agglo