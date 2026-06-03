Concert Tribute to Balavoine et ABBA Flers
Concert Tribute to Balavoine et ABBA Flers vendredi 3 juillet 2026.
Flers
Concert Tribute to Balavoine et ABBA
Place Saint-Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
20h Tribute to Daniel Balavoine
Mûri de longue date, L’Essentiel DB est un spectacle incontournable ! Un show dans lequel le chanteur Morgan Marlet et ses amis musiciens reprennent les classiques, mais également des titres moins connus de l’artiste disparu.
Ce quintet ne se contente pas de réinterpréter les standards du chanteur, il y apporte une touche très personnelle et un rafraîchissement évident !
Vocalement très exigeant, la tessiture de Morgan se prête parfaitement à l’exercice. Ici, il n’est pas question de note à note mais d’une orchestration neuve et actuelle même si elle reste très proche de l’original.
22h Tribute to ABBA
ABBA est l’un des rares groupes capable de ne jouer que des tubes mémorables et dansants lors d’un concert… C’est ce que vous proposent Hélène et Aurélie, les deux chanteuses d’ABBA FRANCE, accompagnées d’une solide équipe de musiciens. Ils vous embarquent pour un voyage intemporel aux sons pop, disco, rock et folk.
Tout le génie du groupe suédois pour une soirée, c’est tellement bon !
Présence d’un foodtruck.
Concert proposé dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2026 de Flers Ville & Agglo .
Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr
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English : Concert Tribute to Balavoine et ABBA
L’événement Concert Tribute to Balavoine et ABBA Flers a été mis à jour le 2026-06-03 par Flers agglo
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