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Vendredi concert Los Guerreros (cumbia) Flers

Vendredi concert Los Guerreros (cumbia) Flers vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Place Saint-Germain

Ville : 61100 Flers

Département : Orne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Flers

Vendredi concert Los Guerreros (cumbia)

Place Saint-Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Offrir une musique latine festive, en provenance directe de la banlieue parisienne ? C’est le défi que relèvent LOS GUERREROS, en mélangeant dans leur shaker rythmes latins chaloupés, rock énergique et ska frénétique, pour un cocktail explosif !
Le groupe puise ses sources aux quatre coins de l’Amérique latine, pour proposer une musique hybride dans le sillage des explorateurs de la nu-cumbia comme Chico Trujillo et La Yegros, mais également influencée par Ana Tijoux, Miss Bolivia, Mon Laferte, Ska-P, …   .

Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75  accueil@flerstourisme.fr

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English : Vendredi concert Los Guerreros (cumbia)

L’événement Vendredi concert Los Guerreros (cumbia) Flers a été mis à jour le 2026-06-02 par Flers agglo

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