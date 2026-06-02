Flers

Vendredi concert Los Guerreros (cumbia)

Place Saint-Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Offrir une musique latine festive, en provenance directe de la banlieue parisienne ? C’est le défi que relèvent LOS GUERREROS, en mélangeant dans leur shaker rythmes latins chaloupés, rock énergique et ska frénétique, pour un cocktail explosif !

Le groupe puise ses sources aux quatre coins de l’Amérique latine, pour proposer une musique hybride dans le sillage des explorateurs de la nu-cumbia comme Chico Trujillo et La Yegros, mais également influencée par Ana Tijoux, Miss Bolivia, Mon Laferte, Ska-P, … .

Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Vendredi concert Los Guerreros (cumbia)

L’événement Vendredi concert Los Guerreros (cumbia) Flers a été mis à jour le 2026-06-02 par Flers agglo