Vendredi concert Los Guerreros (cumbia) Flers
Vendredi concert Los Guerreros (cumbia) Flers vendredi 10 juillet 2026.
Flers
Vendredi concert Los Guerreros (cumbia)
Place Saint-Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Offrir une musique latine festive, en provenance directe de la banlieue parisienne ? C’est le défi que relèvent LOS GUERREROS, en mélangeant dans leur shaker rythmes latins chaloupés, rock énergique et ska frénétique, pour un cocktail explosif !
Le groupe puise ses sources aux quatre coins de l’Amérique latine, pour proposer une musique hybride dans le sillage des explorateurs de la nu-cumbia comme Chico Trujillo et La Yegros, mais également influencée par Ana Tijoux, Miss Bolivia, Mon Laferte, Ska-P, … .
Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vendredi concert Los Guerreros (cumbia)
L’événement Vendredi concert Los Guerreros (cumbia) Flers a été mis à jour le 2026-06-02 par Flers agglo
À voir aussi à Flers (Orne)
- Ciné-concerts Rue du Collège Flers 17 juin 2026
- Concert itinérant de l’ensemble de cuivres du Conservatoire de musique de Flers Agglo Conservatoire de musique de Flers Agglo Flers 20 juin 2026
- Fête de la musique Flers 21 juin 2026
- Les Rendez-vous de l’été 2026 Flers 3 juillet 2026
- Les Rendez-vous de l’été- Spectacle The Récital de la Cie Joe Sature et ses Joyeux Osselets Flers 5 juillet 2026