Flers

Jeudi détente Fabrication d’attrape-rêves

Parc du château de Flers Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Avec Valérie Guérillon .

Parc du château de Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Jeudi détente Fabrication d’attrape-rêves

L’événement Jeudi détente Fabrication d’attrape-rêves Flers a été mis à jour le 2026-05-22 par Flers agglo