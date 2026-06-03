Concert Celtic Tramps (musique celtique) Flers
Concert Celtic Tramps (musique celtique) Flers vendredi 17 juillet 2026.
Flers
Concert Celtic Tramps (musique celtique)
Place Saint-Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, The Celtic Tramps manie les codes de la musique populaire pour offrir une performance vivifiante.
Fédérateur et puissant, The Celtic Tramps ne laissera personne sur le banc des oubliés.
Concert proposé dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2026 de Flers Ville & Agglo .
Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr
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English : Concert Celtic Tramps (musique celtique)
L’événement Concert Celtic Tramps (musique celtique) Flers a été mis à jour le 2026-06-03 par Flers agglo
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