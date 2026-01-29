Les Rendez-vous de l’été 2026 Flers

Les Rendez-vous de l’été 2026

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-08-28

2026-07-03

À FLERS AGGLO, UN ÉTÉ BIEN REMPLI !

Du vendredi 3 juillet au vendredi 28 août, la Ville de Flers et Flers Agglo proposent la 15e édition des Rendez-vous de l’été. Une programmation surprenante, de qualité et accessible à tous pour divertir les habitants et les touristes, et valoriser les sites et les ressources du territoire.

Une soixantaine de rendez-vous variés et gratuits sont proposés cet été à Flers et dans les communes de Flers Agglo. Concerts entrainants, spectacles poétiques et burlesques, randonnées accompagnées par des spécialistes du paysage et de la nature, découvertes de disciplines de relaxation moins connues… Autant d’occasions de (re)découvrir notre beau territoire, de s’y ressourcer, de s’évader…

Chaque semaine sera ponctuée de cinq rendez-vous hebdomadaires

– Le mardi à 14h des randonnées accompagnées pour découvrir les plus beaux paysages de Flers Agglo, sa faune et sa flore variés, la quiétude de nos campagnes.

– Le jeudi à 18h30 des moments de détente à Flers, dans le parc du château, avec du pilates, de l’équi-détente, un voyage sonore… pour profiter des fins d’après-midi au frais dans le parc du château de Flers.

– Le vendredi à 21h des concerts de tous genres (folk, pop, rock, celtique…) à Flers, sur la place Saint-Germain.

– Le samedi à 18h ou 18h30 un spectacle dans une commune de l’Agglo. L’occasion pour les habitants de (re)découvrir des villages du territoire !

– Le dimanche de 15h30 à 18h30 des après-midis animés à Flers, dans le parc du château, avec deux spectacles d’arts de la rue et une animation autour de la nature et la biodiversité.

Une programmation éclectique et de qualité où chacun devrait pouvoir trouver de quoi se divertir et passer un bel été sur Flers Agglo !

À consommer sans modération ! Très bel été sur Flers Agglo !

PROGRAMMATION À VENIR… .

