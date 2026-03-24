Concert itinérant de l’ensemble de cuivres du Conservatoire de musique de Flers Agglo Conservatoire de musique de Flers Agglo Flers

Concert itinérant de l’ensemble de cuivres du Conservatoire de musique de Flers Agglo

Conservatoire de musique de Flers Agglo 9 rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’ensemble de cuivres du Conservatoire de musique de Flers Agglo, sous la direction de François DELECOURT, se déplacera, dans cinq communes de Flers Agglo pour clôturer la semaine de la Fête de la musique.

N’hésitez pas à demander les horaires de et lieux de passages de ce concert itinérant pour venir les applaudir dans votre commune !

Parcours et horaires à venir…

En partenariat avec Némus, le réseau de transports publics de Flers Agglo. .

Conservatoire de musique de Flers Agglo 9 rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

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English : Concert itinérant de l’ensemble de cuivres du Conservatoire de musique de Flers Agglo

L’événement Concert itinérant de l’ensemble de cuivres du Conservatoire de musique de Flers Agglo Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo