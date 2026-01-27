Fête de la musique

Centre-ville Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Programmation à venir .

Centre-ville Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flers-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Flers a été mis à jour le 2026-01-27 par Flers agglo