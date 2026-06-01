Before la Raverie Quartier Saint Sauveur Flers
Before la Raverie Quartier Saint Sauveur Flers mercredi 17 juin 2026.
Flers
Before la Raverie
Quartier Saint Sauveur Jardins partagés Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-06-17 21:00:00
Date(s) :
2026-06-17
A l’occasion de la fête des jardins partagés et en amont de la fête de la musique, le Rave organise le Before la Raverie.
Au programme
17:00 Démonstration de Musique Assistée par Ordinateur
18:20 Concert NNB [Pop rock]
19:00 Théâtre d’impro avec les Impro’visibles
19:45 Concert TAB [Pop Electro] .
Quartier Saint Sauveur Jardins partagés Flers 61100 Orne Normandie
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English : Before la Raverie
L’événement Before la Raverie Flers a été mis à jour le 2026-06-12 par Flers agglo
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