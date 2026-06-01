Before la Raverie Quartier Saint Sauveur Flers

Flers

Before la Raverie

Quartier Saint Sauveur Jardins partagés Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-06-17 21:00:00

Date(s) :

2026-06-17

A l’occasion de la fête des jardins partagés et en amont de la fête de la musique, le Rave organise le Before la Raverie.

Au programme

17:00 Démonstration de Musique Assistée par Ordinateur

18:20 Concert NNB [Pop rock]

19:00 Théâtre d’impro avec les Impro’visibles

19:45 Concert TAB [Pop Electro] .

Quartier Saint Sauveur Jardins partagés Flers 61100 Orne Normandie

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English : Before la Raverie

L’événement Before la Raverie Flers a été mis à jour le 2026-06-12 par Flers agglo