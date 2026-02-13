Ciné-concerts Rue du Collège Flers
Ciné-concerts Rue du Collège Flers mercredi 17 juin 2026.
Ciné-concerts
Rue du Collège Le FORUM Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17 19:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Deux séances une pour les enfants et une pour les adultes.
Des musiciens en live animeront un dessin animé sur grand écran.
Pour le plaisir des yeux et des oreilles !
À 18h, plusieurs ciné-concerts par les élèves du Conservatoire de musique de Flers Agglo. .
Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr
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English : Ciné-concerts
L’événement Ciné-concerts Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo