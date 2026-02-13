Ciné-concerts Rue du Collège Flers

Ciné-concerts

Rue du Collège Le FORUM Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17 19:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Deux séances une pour les enfants et une pour les adultes.

Des musiciens en live animeront un dessin animé sur grand écran.

Pour le plaisir des yeux et des oreilles !

À 18h, plusieurs ciné-concerts par les élèves du Conservatoire de musique de Flers Agglo. .

Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

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English : Ciné-concerts

L’événement Ciné-concerts Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo