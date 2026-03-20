Concert des orchestres et des enembles du Conservatoire de musique de Flers Agglo Rue du Collège Flers

Concert des orchestres et des enembles du Conservatoire de musique de Flers Agglo

Rue du Collège Le FORUM Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Les orchestres et les ensembles du Conservatoire de musique de Flers Agglo (orchestre pianos, orchestre percussion, orchestre cordes et harmonie…) vous présentent de nombreux styles musicaux.

Réservation obligatoire. .

Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

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English : Concert des orchestres et des enembles du Conservatoire de musique de Flers Agglo

L’événement Concert des orchestres et des enembles du Conservatoire de musique de Flers Agglo Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo