Exposition : l’amour à l’oeuvres, Musée du château de Flers, Flers

Exposition : l’amour à l’oeuvres Samedi 23 mai, 19h00 Musée du château de Flers Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Découvrez la nouvelle exposition temporaire « L’amour à l’oeuvres », dialogue avec les oeuvres de Julie Ozanne et du FDAC.

Musée du château de Flers Avenue du Château, 61100 Flers, France Flers 61100 Orne Normandie 0233646649 https://www.flers-agglo.fr/mon-quotidien/culture/les-musees/musee-du-chateau-de-flers-2 https://www.facebook.com/Musée-du-château-de-Flers-404310373015407/ Le musée du château de Flers, installé dans l’ancienne demeure des comtes de Flers depuis 1901, est un musée municipal. Sa scénographie et son application mobile “Flers virtuel 2 : le château” vous proposent une visite interactive du château.

Le fonds beaux-arts offre un large panorama de la peinture occidentale avec des tableaux anciens des écoles italiennes, françaises et hollandaises, ainsi que des peintures du XIXe siècle.

Depuis 2020, le musée de Flers accueille en ses murs la Micro-Folie. Chaque année, le musée propose une nouvelle exposition temporaire pour mettre en valeur ses collections. Des animations sont proposées toute la saison. Accueil de groupes sur réservation toute l’année.

Découvrez la nouvelle exposition temporaire « L’amour à l’oeuvres », dialogue avec les oeuvres de Julie Ozanne et du FDAC.

©Romain Darnaud