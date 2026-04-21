Concert du Conservatoire de musique de Flers Agglo à l’église Saint-Germain Église Saint-Germain Flers
Concert du Conservatoire de musique de Flers Agglo à l’église Saint-Germain Église Saint-Germain Flers vendredi 29 mai 2026.
Flers
Concert du Conservatoire de musique de Flers Agglo à l’église Saint-Germain
Église Saint-Germain Place Saint-Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Les élèves de l’orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Flers Agglo qui s’était rendu à Wunstorf (ville allemande jumelée avec Flers) vous invitent pour un concert dans le chœur de l’église Saint-Germain.
Le concert sera poursuivi avec des duos de professeurs, de morceaux chantés par l’atelier chant lyrique et de la chorale enfants, ainsi que de morceaux joués par l’harmonie junior. .
Église Saint-Germain Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr
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English : Concert du Conservatoire de musique de Flers Agglo à l’église Saint-Germain
L’événement Concert du Conservatoire de musique de Flers Agglo à l’église Saint-Germain Flers a été mis à jour le 2026-04-21 par Flers agglo
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