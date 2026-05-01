Spectacle de théâtre Les extra-loufoques Centre Madeleine Louaintier Flers
Spectacle de théâtre Les extra-loufoques Centre Madeleine Louaintier Flers jeudi 28 mai 2026.
Flers
Spectacle de théâtre Les extra-loufoques
Centre Madeleine Louaintier 3 sq. Delaunay Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28 21:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Les Extra-Loufoques montent sur scène !
Le jeudi 28 mai, les Extra-Loufoques ont le grand plaisir de vous inviter à leur spectacle à la Salle Madeleine-Louaintier, située au 3 square Delaunay, 61100 Flers !
Une vraie scène de théâtre, de vrais artistes… et surtout un moment plein de bonne humeur, d’émotions et de rires à partager ensemble ??
Venez nombreux les applaudir et les encourager !
Nos comédiens répètent chaque jeudi matin à la Maison d’Activités Émile Halbout dans le cadre de l’atelier théâtre, et ils ont hâte de vous faire découvrir leur travail.
Entrée gratuite — sur inscription auprès des maisons d’activités. .
Centre Madeleine Louaintier 3 sq. Delaunay Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 25 73 emilehalbout@flers-agglo.fr
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English : Spectacle de théâtre Les extra-loufoques
L’événement Spectacle de théâtre Les extra-loufoques Flers a été mis à jour le 2026-05-20 par Flers agglo
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