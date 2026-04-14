Concert : Celestémanu, Musée du château de Flers, Flers

Concert : Celestémanu Samedi 23 mai, 21h00, 21h45, 22h30 Musée du château de Flers Orne

Durée 30 min, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Deux humanoïdes à poils, à plumes et à vapeur chantent et réinterprètent des chansons françaises. L’amour en plein cœur, parce que sans amour, il n’y a pas de musique. Sans amour il n’y a pas d’art non plus. La nuit des musées à Flers sera Amour ou ne sera pas.

Manu Constant à la guitare

Célestine Roland au chant

Musée du château de Flers Avenue du Château, 61100 Flers, France Flers 61100 Orne Normandie 0233646649 https://www.flers-agglo.fr/mon-quotidien/culture/les-musees/musee-du-chateau-de-flers-2 https://www.facebook.com/Musée-du-château-de-Flers-404310373015407/ Le musée du château de Flers, installé dans l’ancienne demeure des comtes de Flers depuis 1901, est un musée municipal. Sa scénographie et son application mobile “Flers virtuel 2 : le château” vous proposent une visite interactive du château.

Le fonds beaux-arts offre un large panorama de la peinture occidentale avec des tableaux anciens des écoles italiennes, françaises et hollandaises, ainsi que des peintures du XIXe siècle.

Depuis 2020, le musée de Flers accueille en ses murs la Micro-Folie. Chaque année, le musée propose une nouvelle exposition temporaire pour mettre en valeur ses collections. Des animations sont proposées toute la saison. Accueil de groupes sur réservation toute l’année.

Deux humanoïdes à poils, à plumes et à vapeur chantent et réinterprètent des chansons françaises. L’amour en plein cœur, parce que sans amour, il n’y a pas de musique. Sans amour il n’y a pas d’art à…

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