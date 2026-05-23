Scène ouverte Flers Flers
Scène ouverte Flers Flers vendredi 29 mai 2026.
Flers
Scène ouverte
Flers 32 bis rue du 14 juillet, Flers Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
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Flers 32 bis rue du 14 juillet, Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 84 75 volontaire@mjc-flers.fr
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English : Scène ouverte
L’événement Scène ouverte Flers a été mis à jour le 2026-05-20 par Flers agglo
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