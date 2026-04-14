Démonstration : observation du ciel, Musée du château de Flers, Flers

Démonstration : observation du ciel Samedi 23 mai, 22h30 Musée du château de Flers Orne

RDV devant le château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Observer le ciel avec l’association flérienne d’astronomie !

A 22h30 : présentation du système solaire et de photographies.

Rendez-vous devant le château !

Musée du château de Flers Avenue du Château, 61100 Flers, France Flers 61100 Orne Normandie 0233646649 https://www.flers-agglo.fr/mon-quotidien/culture/les-musees/musee-du-chateau-de-flers-2 https://www.facebook.com/Musée-du-château-de-Flers-404310373015407/ Le musée du château de Flers, installé dans l’ancienne demeure des comtes de Flers depuis 1901, est un musée municipal. Sa scénographie et son application mobile “Flers virtuel 2 : le château” vous proposent une visite interactive du château.

Le fonds beaux-arts offre un large panorama de la peinture occidentale avec des tableaux anciens des écoles italiennes, françaises et hollandaises, ainsi que des peintures du XIXe siècle.

Depuis 2020, le musée de Flers accueille en ses murs la Micro-Folie. Chaque année, le musée propose une nouvelle exposition temporaire pour mettre en valeur ses collections. Des animations sont proposées toute la saison. Accueil de groupes sur réservation toute l’année.

Observer le ciel avec l’association flérienne d’astronomie !

©Association flérienne d’astronomie