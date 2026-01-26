Assiette en Scène #3 Flers
Assiette en Scène #3 Flers dimanche 31 mai 2026.
Assiette en Scène #3
Marché couvert Flers Orne
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
2026-05-31
Assiette en scène #3, c’est quoi ? Un événement festif grand-public, organisé par Flers Agglo dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT).
Cette manifestation aura lieu dans la halle (marché couvert) et sur la place Saint-Germain.
Vous y trouverez
> Un grand marché de producteurs normands
> Des animations gratuites et ouvertes à tous en lien avec les thématiques d’alimentation, de santé, de mobilité douces…
> Divers ateliers, animations, démonstration et conférences en lien avec le Développement Durable et l’alimentation locale
> Restauration sur place et en pré-commande via le QR code de l’affiche de l’événement.
Pour plus d’informations, contacter le service du PAT au 06 80 33 18 46. .
Marché couvert Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 19 69 eetienne@flers-agglo.fr
