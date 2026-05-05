Stand-up à La Maison, Bistrot La Maison, Flers

Stand-up à La Maison Dimanche 31 mai, 18h00 Bistrot La Maison Orne

Sur réservation. Sortie au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T20:00:00+02:00

Bistrot La Maison 206 rue de Paris, Flers Flers 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0683818387 »}]

Un micro, 5 humoristes. On fait les blagues, vous faites les rires.