Stand-up à La Maison, Bistrot La Maison, Flers
Stand-up à La Maison, Bistrot La Maison, Flers dimanche 31 mai 2026.
Stand-up à La Maison Dimanche 31 mai, 18h00 Bistrot La Maison Orne
Sur réservation. Sortie au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T20:00:00+02:00
Bistrot La Maison 206 rue de Paris, Flers Flers 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0683818387 »}]
Un micro, 5 humoristes. On fait les blagues, vous faites les rires.
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