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Stand-up à La Maison, Bistrot La Maison, Flers

Stand-up à La Maison, Bistrot La Maison, Flers dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Bistrot La Maison

Adresse : 206 rue de Paris, Flers

Ville : 61100 Flers

Département : Orne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Sur réservation. Sortie au chapeau

Stand-up à La Maison Dimanche 31 mai, 18h00 Bistrot La Maison Orne

Sur réservation. Sortie au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T20:00:00+02:00

Bistrot La Maison 206 rue de Paris, Flers Flers 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0683818387 »}]
Un micro, 5 humoristes. On fait les blagues, vous faites les rires.

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