Concert de jazz Rue du Collège Flers
Concert de jazz Rue du Collège Flers vendredi 22 mai 2026.
Concert de jazz
Rue du Collège Le FORUM Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 17:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Restitution du stage de Big band et Jazz des vacances d’avril.
Seconde partie le JDL (Jazz du Lundi Soir) .
Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr
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English : Concert de jazz
L’événement Concert de jazz Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo