Concert de jazz Rue du Collège Flers

Concert de jazz

Rue du Collège Le FORUM Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 17:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Restitution du stage de Big band et Jazz des vacances d’avril.

Seconde partie le JDL (Jazz du Lundi Soir) .

Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

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English : Concert de jazz

L’événement Concert de jazz Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo