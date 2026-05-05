Commémoration au Clapton Orient Football Club Memorial Flers
Commémoration au Clapton Orient Football Club Memorial Flers vendredi 24 juillet 2026.
Flers
Commémoration au Clapton Orient Football Club Memorial
Flers Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Commémoration en hommage aux équipes de football de la Grande Guerre
En présence de l’O’s Somme Memorial Fund et le club de supporters anglais de Leyton Orient
Commémoration en hommage aux équipes de football de la Grande Guerre
En présence de l’O’s Somme Memorial Fund et le club de supporters anglais de Leyton Orient .
Flers 80360 Somme Hauts-de-France AlexHup@carhar.nl
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Commemoration of the Great War soccer teams
In the presence of the O’s Somme Memorial Fund and the English supporters’ club Leyton Orient
L’événement Commémoration au Clapton Orient Football Club Memorial Flers a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUTE SOMME PERONNE
À voir aussi à Flers (Somme)
- Exposition L’amour à l’œuvre, dialogue avec Julie Ozanne Flers 12 mai 2026
- Concert de jazz Rue du Collège Flers 22 mai 2026
- Exposition : l’amour à l’oeuvres, Musée du château de Flers, Flers 23 mai 2026
- Concert : Celestémanu, Musée du château de Flers, Flers 23 mai 2026
- Démonstration : observation du ciel, Musée du château de Flers, Flers 24 mai 2026