Flers

Commémoration au Clapton Orient Football Club Memorial

Flers Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Commémoration en hommage aux équipes de football de la Grande Guerre

En présence de l’O’s Somme Memorial Fund et le club de supporters anglais de Leyton Orient

Commémoration en hommage aux équipes de football de la Grande Guerre

En présence de l’O’s Somme Memorial Fund et le club de supporters anglais de Leyton Orient .

Flers 80360 Somme Hauts-de-France AlexHup@carhar.nl

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English :

Commemoration of the Great War soccer teams

In the presence of the O’s Somme Memorial Fund and the English supporters’ club Leyton Orient

L’événement Commémoration au Clapton Orient Football Club Memorial Flers a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUTE SOMME PERONNE