Flers

Concert Alkabaya (chanson française)

Place Saint-Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Depuis plus de 10 ans, ALKABAYA, porté par Bastien (au chant), Florian, Thibaut et Anthony, délivrent une chanson pop française très ancrée dans son temps, dans la mouvance de MPL et de Boulevard des Airs.

S’appuyant par des mélodies imparables, les textes à la fois intimes et engagés parlent à chacun de nous. Il y a du Gaël Faye dans l’écriture, du Ben Mazué dans le flow, du Lavilliers dans le timbre… Pointant en toute lucidité les absurdités d’un monde, ALKABAYA ne se contente pas de dénoncer les quatre garçons nous invitent à dénicher un peu de poésie dans le chaos, à relever la tête et à lâcher prise pour rester ensemble, coûte que coûte, face aux vents contraires. Porté sur une solide section guitare-claviers-batterie, des instruments mélodiques viennent enrichir l’ensemble d’une musicalité lumineuse.

Concert proposé dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2026 de Flers Ville & Agglo .

Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Concert Alkabaya (chanson française)

L’événement Concert Alkabaya (chanson française) Flers a été mis à jour le 2026-06-03 par Flers agglo