Jeudi midi Visite guidée de l’exposition l’automne des idées FRAC Angoulême

Jeudi midi Visite guidée de l’exposition l’automne des idées

FRAC 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 12:15:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Le musée d’Angoulême, vous donne rendez-vous au Frac, pour suivre la visite guidée de l’exposition l’automne des idées.

FRAC 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

The Angoulême Museum invites you to join us at the Frac for a guided tour of the Autumn of Ideas exhibition.

