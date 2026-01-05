Jeudi midi Visite guidée de l’exposition l’automne des idées FRAC Angoulême

Jeudi midi Visite guidée de l’exposition l’automne des idées FRAC Angoulême jeudi 12 mars 2026.

Jeudi midi Visite guidée de l’exposition l’automne des idées

FRAC 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 12:15:00
fin : 2026-03-12

Date(s) :
2026-03-12

Le musée d’Angoulême, vous donne rendez-vous au Frac, pour suivre la visite guidée de l’exposition l’automne des idées.
  .

FRAC 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88  musees@mairie-angouleme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Angoulême Museum invites you to join us at the Frac for a guided tour of the Autumn of Ideas exhibition.

L’événement Jeudi midi Visite guidée de l’exposition l’automne des idées Angoulême a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême