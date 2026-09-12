Jeudi Rôle Dungeon World Monsieur Bidule Monsieur Bidule Beaune
samedi 12 septembre 2026 · Monsieur Bidule · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Jeudi Rôle Dungeon World Monsieur Bidule
Monsieur Bidule 10 Place Ziem Beaune Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12 23:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Vivez de palpitantes aventures avec Monsieur BIDULE !
Choisissez ou créez vos propres personnage, racontez ensemble leur épopée dans les Terres Sauvages et faites d’eux des héroïnes et héros dans un monde en constante évolution dont chacun de vos actes et décisions influenceront le devenir.
Les soirées Jeudi Rôle chez Monsieur BIDULE, c’est le 2nd et 4eme jeudi de chaque mois de 19h30 à 23h. Tarif 15EUR par personne 1 boisson et 1 grignote offertes / Réservation obligatoire. .
Monsieur Bidule 10 Place Ziem Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 76 46 44
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English : Jeudi Rôle Dungeon World Monsieur Bidule
L’événement Jeudi Rôle Dungeon World Monsieur Bidule Beaune a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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