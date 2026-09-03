Jeudi Terrasse du jeudi 3 septembre Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère
jeudi 17 septembre 2026 · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Jeudi Terrasse du jeudi 17 septembre – Les Escales Estivales de Romans
Centre historique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Venez assister à ce dernier rendez-vous estival convivial et festif !
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Centre historique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51
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English :
Come join us for this final friendly and festive summer event!
L’événement Jeudi Terrasse du jeudi 17 septembre – Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme
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