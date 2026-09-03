Jeudi Terrasse du jeudi 3 septembre Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Jeudi Terrasse du jeudi 17 septembre – Les Escales Estivales de Romans

Centre historique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Venez assister à ce dernier rendez-vous estival convivial et festif !

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Centre historique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51

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English :

Come join us for this final friendly and festive summer event!

L’événement Jeudi Terrasse du jeudi 17 septembre – Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme