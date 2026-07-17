JEUDIS DE L’AUDITORIUM CHANTS DU CYGNE ? Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

JEUDIS DE L’AUDITORIUM CHANTS DU CYGNE ?

Rue des Études Carcassonne Aude

Tarif : 144 – 144 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:30:00

fin : 2027-03-18 22:00:00

Date(s) :

2027-03-18

Avril-mai 1787, Wolfgang Amadeus Mozart écrit deux quintettes souvent opposés le K 515 en ut majeur, serein et lumineux, et le K 516 en sol mineur, empreint d’ombre, de douleur et d’angoisse.

Certains y voient une réflexion sur la mort ; Mozart la décrit comme apaisante, consolante . Pourtant, le dernier mouvement du K 516, après une brève plainte, offre un sursaut vital d’allégresse.

Le quintette n°2 op. 87, écrit peu avant sa mort et retouché par Félix Mendelssohn, s’ouvre sur un adagio sombre évoquant une marche funèbre, dans une œuvre par ailleurs virtuose, souple et élégante .

Deux violons, deux altos et un violoncelle cette formation a inspiré des chefs-d’œuvre, dont deux sont interprétés ce soir par des solistes de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.

Durée 1h30

Avec Quentin VOGEL, violon Eléonore EPP, violon, Kei TOJO, violon alto, Laura ENSMINGER, violon alto, Sarah IANCU, violoncelle

Programme

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 1791) quintette à cordes n°4 K 516

Félix MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809 1847) quintette à cordes n°2 opus 87

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Rue des Études Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

In April–May 1787, Wolfgang Amadeus Mozart composed two quintets that are often contrasted: K. 515 in C major, serene and luminous, and K. 516 in G minor, marked by shadow, sorrow, and anguish.

Some see in it a reflection on death; Mozart described it as “soothing and consoling.” Yet the final movement of K 516, after a brief lament, offers a vital burst of joy.

Quintet No. 2, Op. 87, written shortly before his death and revised by Felix Mendelssohn, opens with a somber adagio evoking a funeral march, in a work that is otherwise “virtuoso, supple, and elegant.”

Two violins, two violas, and a cello: this ensemble has inspired masterpieces, two of which will be performed tonight by soloists from the Orchestre National du Capitole de Toulouse.

Duration: 1 hour 30 minutes

Featuring Quentin VOGEL, violin; Éléonore EPP, violin; Kei TOJO, viola; Laura ENSMINGER, viola; Sarah IANCU, cello

Program:

Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791) String Quintet No. 4, K. 516

Félix MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809–1847) String Quintet No. 2, Op. 87

L’événement JEUDIS DE L’AUDITORIUM CHANTS DU CYGNE ? Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par