JEUDIS DE L’AUDITORIUM TRIO HÉRITAGE Carcassonne
jeudi 14 janvier 2027 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
JEUDIS DE L’AUDITORIUM TRIO HÉRITAGE
Rue des Études Carcassonne Aude
Tarif : 144 – 144 – EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 20:30:00
fin : 2027-01-14 22:00:00
Date(s) :
2027-01-14
C’est toujours avec émotion que l’on retrouve le Trio Héritage aux Jeudis de l’Auditorium, dont François Laurent, flûte solo à l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, fut conseiller dès l’origine.
Mélanie a enregistré Pastel , un voyage doux révélant les nuances de la harpe ; elle poursuit l’aventure avec sa sœur Élodie (alto) et Joséphine Poncelin (flûte).
Fidèles à la musique française, elles proposent un programme qui lui est consacré, avec un détour par le Japon.
Jacques Ibert signe Deux Interludes du Burlador, Mel Bonis évoque la forêt, Arthur Honegger révèle son art de chambriste, et Toru Takemitsu, dans And then I knew ’twas wind, dialogue avec Claude Debussy.
Durée 1h30
Avec Joséphine PONCELIN, flûte Mélanie LAURENT, harpe Élodie LAURENT, violon alto
Programme
Jacques IBERT (1890 1962) Deux Interludes
Mel BONIS (1858 1937) Scènes de la forêt
Arthur HONEGGER (1892 1955) Petite suite
Toru TAKEMITSU (1930 1966) And then I knew ‘twas wind
Claude DEBUSSY (1862 1918)
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Rue des Études Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
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English :
It is always a moving experience to see the Trio Héritage perform at the Jeudis de l’Auditorium, an event for which François Laurent, principal flutist of the Orchestre National du Capitole de Toulouse, has served as an advisor since its inception.
Mélanie has recorded *Pastel*, a gentle journey revealing the nuances of the harp; she continues this adventure with her sister Célodie (viola) and Joséphine Poncelin (flute).
True to French music, they present a program dedicated to it, with a detour to Japan.
Jacques Ibert composed *Deux Interludes du Burlador*, Mel Bonis evokes the forest, Arthur Honegger reveals his artistry as a chamber musician, and Toru Takemitsu, in *And then I knew ’twas wind*, engages in a dialogue with Claude Debussy.
Duration: 1 hour 30 minutes
Featuring: Joséphine PONCELIN, flute Mélanie LAURENT, harp Clodie LAURENT, viola
Program:
Jacques IBERT (1890–1962) Two Interludes
Mel BONIS (1858–1937) Scenes from the Forest
Arthur HONEGGER (1892–1955) Petite Suite
Toru TAKEMITSU (1930–1966) And Then I Knew ’Twas Wind
Claude DEBUSSY (1862–1918)
L’événement JEUDIS DE L’AUDITORIUM TRIO HÉRITAGE Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par
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