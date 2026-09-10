Jeudis de l’exposition Atelier Musée des Beaux-Arts de Dole Dole
jeudi 17 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts de Dole · Dole
Informations pratiques
Dole
Jeudis de l’exposition Atelier
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des Arènes Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Dans le cadre de l’exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo , le musée vous propose un atelier. Comme les concepts artists, venez créer votre personnage de jeu vidéo et son univers.
Atelier à partir de 16 ans. .
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85
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English : Jeudis de l’exposition Atelier
L’événement Jeudis de l’exposition Atelier Dole a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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