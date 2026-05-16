Lumières sur les photographes dolois, Médiathèque de l’Hôtel-Dieu, Dole

Informations pratiques

Lumières sur les photographes dolois 1 septembre – 31 octobre Médiathèque de l’Hôtel-Dieu Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T08:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T08:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

Présentée au grand public en 1839, la photographie connaît aussitôt un vif succès. De nombreux amateurs tente de capturer des images de leur quotidien, tandis que d’autres se professionnalisent pour répondre aux multiples demandes.

L’exposition, réalisée dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, retrace l’histoire de la photographie à Dole, depuis l’arrivée des premiers photographes itinérants jusqu’à l’installation de véritables ateliers.

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 2, rue Bauzonnet Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384690150 https://mediatheques.grand-dole.fr/ Parking PMR (sonnez à la borne côté esplanade)

Parking Garibaldi (stationnement gratuit uniquement la 1re demi-heure)

Bus : ligne 3, 14, 17 et 18 – Arrêt Vieux Château

Présentée au grand public en 1839, la photographie connaît aussitôt un vif succès. De nombreux amateurs tente de capturer des images de leur quotidien, tandis que d’autres se professionnalisent pour …

Médiathèques du Grand Dole