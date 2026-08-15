Chantier participatif restauration de mares Dole
samedi 22 août 2026 · Dole
Informations pratiques
Dole
Chantier participatif restauration de mares
Forêt de chaux lieu précis transmis à l’inscription Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez nous aider à entretenir des milieux humides d’une ancienne carrière en forêt de chaux et ainsi préserver l’habitat de diverses espèces protégées (amphibiens, libellules). .
Forêt de chaux lieu précis transmis à l’inscription Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 58 40 10 environnement@grand-dole.fr
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English : Chantier participatif restauration de mares
L’événement Chantier participatif restauration de mares Dole a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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