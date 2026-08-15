Informations pratiques

Dole

Chantier participatif restauration de mares

Forêt de chaux lieu précis transmis à l’inscription Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez nous aider à entretenir des milieux humides d’une ancienne carrière en forêt de chaux et ainsi préserver l’habitat de diverses espèces protégées (amphibiens, libellules). .

Forêt de chaux lieu précis transmis à l’inscription Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 58 40 10 environnement@grand-dole.fr

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English : Chantier participatif restauration de mares

L’événement Chantier participatif restauration de mares Dole a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE