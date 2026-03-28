Gogo Grisgris Péniche Spera Dole

Gogo Grisgris

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le 22 août, embarquez à bord de la péniche Spera pour une soirée avec Gogo Grisgris. Dès 20h, laissez-vous emporter par un live rythmé et captivant, mêlant énergie et ambiance festive au fil de l’eau. Le bar ouvre dès 16h pour profiter pleinement de la journée et se préparer à une soirée conviviale entre amis ou en famille. Entrée libre, venez danser et vibrer au son du live dans un cadre original. .

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com

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English : Gogo Grisgris

L’événement Gogo Grisgris Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE