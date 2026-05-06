Portes Ouvertes Happy Center Yoga, Yoga Aérien & Bien-être à Dole Happy Center Dole

Dole

Portes Ouvertes Happy Center Yoga, Yoga Aérien & Bien-être à Dole

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le samedi 5 septembre, de 9h à 18h, le Happy Center vous ouvre ses portes pour une journée dédiée à la découverte du yoga, du yoga aérien et des massages et autres soins bien-être. Situé à Dole depuis 2019, notre centre de 125 m² climatisé est un espace conçu pour le ressourcement et la santé globale.

Découvrez nos activités à travers des essais gratuits et des tarifs découverte

Cours Collectifs (Essais gratuits sur inscription) Testez nos différentes pratiques selon vos besoins. Du Hatha Yoga (débutant ou intermédiaire) pour l’étirement et la posture, au Vinyasa pour le dynamisme, jusqu’au Yoga Aérien (renforcement ou doux) pour expérimenter la suspension et le lâcher-prise en hamac.

Le Yoga Aérien est reconnu comme l’une des méthodes les plus efficaces pour décompresser la colonne vertébrale et soulager les maux de dos grâce à la suspension. Lors des essais, nous prenons le temps d’aborder les inversions étape par étape pour lever les appréhensions en toute sécurité.

Soins Individuels (Séances découverte 30 min 20 €)

Tarif de la séance d’essai des Portes Ouvertes déduit si réservation d’une séance derrière (sous 48h)

Profitez de tarifs préférentiels pour découvrir la Madérothérapie (drainage lymphatique), le Micro-massage crânien ou la Fasciathérapie (soin des tissus profonds).

Boutique & Conseil Accès libre à notre espace boutique (lithothérapie, bols tibétains, Fleurs de Bach) et échanges personnalisés avec notre équipe de praticiens.

Que vous soyez curieux, débutant ou pratiquant confirmé, cette journée est l’occasion idéale pour choisir l’activité qui vous correspond dans un cadre convivial et professionnel.

Public Accessible à tous (débutants acceptés).

Matériel Tenue souple conseillée, tout le matériel est sur place.

Confort parking privé et établissement de 125m2 climatisé

Places limitées, réservations obligatoires sur notre site internet pour les activités. .

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 01 57 13 contactleshappy@gmail.com

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English : Portes Ouvertes Happy Center Yoga, Yoga Aérien & Bien-être à Dole

L’événement Portes Ouvertes Happy Center Yoga, Yoga Aérien & Bien-être à Dole Dole a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE