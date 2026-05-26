Le Croisic

Jeudis du Pilori The Electric Dukes

place du Pilori Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Jeudis du Pilori The Eletric Dukes

Office de tourisme

Ils sont de retours ! Et sans la pluie cette fois-ci ! The Electric Dukes explorent avec passion les liens étroits et profonds qui unissent le blues et la soul.

Le quartet naît en juin 2020 et se produit rapidement dans des bars et clubs de la région nantaise. Autour de Jakez Rolland qui a finement observé la posture scénique de ses idoles lors de ses multiples séjours à Chicago, Nicolas Deshayes (guitare), Arnaud Gobin (basse) et Cyril Durand (batterie) bâtissent une assise rythmique à la fois solide et délicate sur laquelle viennent se poser la voix et la guitare brûlantes de Jakez.

Le répertoire, érudit mais accessible, fait la part belle à la scène soul-blues des 60’s et 70’s en puisant chez les grands maîtres du genre que sont Little Milton, OV Wright, Johnnie Taylor, Bobby Blue Bland ou Wilson Pickett. Les quatre musiciens cherchent à s’emparer de ces titres en y apportant leur authenticité, leur sensibilité et leur fougue



Concert gratuit. .

place du Pilori Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 00 70 officedetourisme@lecroisic.fr

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English :

L’événement Jeudis du Pilori The Electric Dukes Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44