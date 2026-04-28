Jeune public Atelier de caviardage autour des poèmes de Jean Vodaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz
Jeune public Atelier de caviardage autour des poèmes de Jean Vodaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz samedi 6 juin 2026.
Metz
Jeune public Atelier de caviardage autour des poèmes de Jean Vodaine
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
À partir des poèmes de Jean Vodaine, cet atelier propose d’explorer les mots autrement. Le caviardage consiste à masquer, découper, révéler pour faire naître un nouveau poème, personnel et inattendu. Un moment créatif, accessible à tous, pour découvrir ou redécouvrir la poésie et laisser parler l’imaginaire.
A partir de 11 ans, sur inscription.Enfants
0 .
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
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English :
Using Jean Vodaine’s poems as a starting point, this workshop explores words in a new way. Caviardage involves masking, cutting out and revealing to create a new, personal and unexpected poem. A creative moment, accessible to all, for discovering or rediscovering poetry and letting the imagination do the talking.
Ages 11 and up, registration required.
L’événement Jeune public Atelier de caviardage autour des poèmes de Jean Vodaine Metz a été mis à jour le 2026-04-28 par AGENCE INSPIRE METZ
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