Jeune public Du bist dran ! À ton tour ! Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Jeune public Du bist dran ! À ton tour !

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08 16:10:00

Date(s) :

2026-11-08

À partir de 10 ans.

Cie Régina Rossi.

Cette performance mêlant danse et théâtre explore les jeux et leurs règles sur scène. Mais attention les règles ne sont pas toujours suivies … et il arrive même qu’elles soient contournées. Entre improvisations de danse énergiques, participation du public pleine d’humour et quelques coups tordus, tout le monde se prend au jeu à cent à l’heure. Derrière cette dynamique ludique se dessinent cependant des questions plus profondes comme l’appartenance, l’exclusion et l’équité.

Danseurs et spectateurs doivent alors s’engager pleinement pour rester dans la partie, éviter de se faire dominer … et surtout garder leur dernier atout pour le moment décisif.

À ton tour ! sera présenté pour la première en français dans le cadre de LOOSTIK 2026.Enfants

5 .

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ages 10 and up.

Regina Rossi Company.

This performance, blending dance and theater, explores games and their rules on stage. But be warned: the rules aren’t always followed….and sometimes they’re even circumvented. Between energetic dance improvisations, humorous audience participation, and a few underhanded tricks, everyone gets fully swept up in the fun. Behind this playful dynamic, however, deeper questions emerge, such as belonging, exclusion, and fairness.

Dancers and audience members must therefore fully commit to staying in the game, avoiding being dominated… and, above all, save their last trump card for the decisive moment.

%C0 Your Turn! will be presented for the first time in French as part of LOOSTIK 2026.

L’événement Jeune public Du bist dran ! À ton tour ! Sarreguemines a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES