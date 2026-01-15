Jeune public Le nouveau Père Noël Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Jeune public Le nouveau Père Noël

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 10:30:00

fin : 2026-12-06 11:20:00

Date(s) :

2026-12-06

Laissez-vous porter par la magie de Noël où rires, secrets et émerveillement se croisent pour le plaisir des petits et des grands !

Dans un orphelinat du Grand Nord, Hans ne croit plus du tout au Père Noël et déteste cette fête. En tant que directeur, il s’efforce malgré tout de la préparer avec ses petits pensionnaires.

Mais la soirée bascule soudainement avec l’arrivée très fracassante d’un visiteur inattendu par la cheminée Sven ! Hans a bien du mal à croire que Sven soit l’envoyé spécial du célèbre bonhomme à barbe blanche… Quant à Sven, il ne réalise pas encore que cette année, sa mission ira bien au-delà de s’occuper des rennes !

Bientôt rejoints par le légendaire personnage tout de rouge vêtu, les souvenirs remontent et les secrets se révèlent. Face à leurs peurs et leurs croyances, Hans et Sven parviendront-ils à surmonter leurs doutes et à se laisser emporter par la véritable féerie de Noël ?

Un spectacle participatif et inclusif où le public d’enfants contribue directement à la magie du conte !

La presse en parle

– Une ode à l’esprit de Noël, à l’espoir et à la transmission. Un spectacle aussi beau dans son esthétique que dans ses messages. — Culture Jeunesse

– Une féerie inventive qui réinvente avec humour et poésie la légende que nous connaissons tous. — Le Journal du Théâtre

Le public adore

– Un moment de pure magie pour les enfants et plein de finesse pour les adultes. Toute la famille ressort avec des étoiles plein les yeux !

– Formidable spectacle de Noël ! Le rythme est parfait, les comédiens sont drôles et touchants. À ne pas manquer !

Distribution & équipe artistique

– Écriture & Mise en scène Nicolas Delahaye et Édouard Honegger

– Direction d’acteurs Titouan Bodin

– Avec Nicolas Delahaye et Édouard Honegger

– Scénographie Nicolas Delahaye

– Musiques originales Rodolphe Wuilbaut

– Création Lumières Philippe Charpenel

– Illustrations Coline Souche-Franot

– Production Collectif Trois Mains / Compagnie Thyi

Informations pratiques et horaires

– Genre Féerie théâtrale & Conte jeune public (Mêlant théâtre d’objets, marionnettes et écran animé)

– Durée 45 minutes (Public familial, à partir de 5 ans)

– Placement placement libre

Pour les spectacles familiaux du dimanche matin, un accueil spécifique est mis en place. Les enfants et leurs parents peuvent profiter d’un Espace Enfants dans la cafétéria, avec des jeux et des livres. Après la représentation, un temps convivial est organisé avec une collation apéritive offerte pour tous les spectateurs. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

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English :

Let yourself be swept away by the magic of Christmas, where laughter, secrets, and wonder come together to delight young and old alike!

L’événement Jeune public Le nouveau Père Noël Mutzig a été mis à jour le 2026-08-28 par Espace Rohan de Mutzig