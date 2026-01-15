Jeune public Le prince à voile et à vapeur Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Jeune public Le prince à voile et à vapeur

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 10:30:00

fin : 2026-11-08 11:20:00

Date(s) :

2026-11-08

Embarquez pour une aventure féerique en haute mer pour questionner petits et grands sur la différence, l’amour et l’acceptation de soi.

Pour être couronné roi de son royaume, le Prince, comme le veut la coutume, part en mer pour trouver sa future princesse.

Mais aucune prétendante ne trouve grâce à ses yeux. Une jeune fille, folle amoureuse du Prince, tente sans relâche et par tous les moyens de le séduire, en vain. Pour arriver à ses fins, elle devient une véritable Sorcière !

Le Prince devra compter sur le soutien sans faille de son plus grand admirateur Le Pâtissier du bateau. Mais comment annuler cette malédiction sans avoir à choisir entre son devoir et ses sentiments ?

Un conte magique qui questionne enfants et parents sur le droit à la différence, l’acceptation de soi et de ses sentiments.

Avis de la presse & du public

La presse en parle

Un spectacle pédagogique et lumineux sur l’amour, le regard des autres et l’acceptation de soi. Une démarche bienveillante portée avec énergie par Cocotte Compagnie. — La Tribune Culture

Le public adore

Un magnifique conte intelligent et très drôle ! Les enfants sont captivés du début à la fin et les adultes sont tout aussi touchés par le message. ¿¿¿¿¿ — Avis BilletRéduc

Des comédiens formidables, une belle scénographie originale et une touche de magie qui fait du bien à toute la famille ! ¿¿¿¿¿ — Avis Public

Une bulle de tolérance et de poésie portée par des comédiens généreux. À voir absolument avec les enfants ! ¿¿¿¿¿ — Avis Public

Distribution & Équipe artistique

Texte & Musiques originales Rodolphe Wuilbaut

Mise en scène Elsa Aubert

Scénographie Titouan Bodin

Avec Tiffany Léonard, Titouan Bodin, Rodolphe Wuilbaut

Constructeur des décors Nicolas Delahaye

Production Cocotte Compagnie

Informations pratiques & Horaires

Genre Conte / Jeune public

Durée 50 minutes (À partir de 6 ans)

Placement libre

Un accueil sur mesure pour les représentations familiales

Pour profiter pleinement de cette matinée dominicale, les enfants et leurs parents sont invités dans l’Espace Enfants aménagé dans notre espace de convivialité (jeux et livres à disposition). À l’issue du spectacle, un temps convivial réunit petits et grands autour d’une collation apéritive offerte à tous les spectateurs.

Toutes les informations sur notre site. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

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English :

Set sail on a magical adventure on the high seas to explore themes of difference, love, and self-acceptance with children and adults alike.

L’événement Jeune public Le prince à voile et à vapeur Mutzig a été mis à jour le 2026-08-28 par Espace Rohan de Mutzig