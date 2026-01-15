Jeune public Polaire, un voyage féerique et poétique au pays des couleurs Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Jeune public Polaire, un voyage féerique et poétique au pays des couleurs

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 10:30:00

fin : 2026-10-18 11:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Origami, danse, magie et musique live embarquez avec Lapin Blanc pour un éveil sensoriel doux et émerveillant.

Lapin Blanc s’ennuie… Un matin, il décide de quitter son terrier pour s’aventurer sur les chemins. Sur sa route, ce petit héros va faire de merveilleuses découvertes la nuit noire aux mille mystères, les feuilles tendres et vertes de la forêt, les dunes dorées du désert, et même une majestueuse baleine bleue qui le guidera jusqu’aux immenses plaines immaculées du Grand Nord.

À travers un univers graphique délicat composé de papiers pliés, de mouvements dansés et d’effets magiques, ce conte musical et sensoriel déploie sous les yeux des enfants un monde imaginaire tout en poésie. Un superbe premier voyage au cœur des couleurs et des émotions à partager en famille !

Compagnie Compagnie Papier Plum, Interprétation Toinette Lafontaine et Grégoire Simon, Univers visuel Toinette Lafontaine, Création musicale Grégoire Simon.

Informations pratiques

– Genre Conte musical et sensoriel

– Public Maternelles & Jeune public à partir de 2 ans

– Placement Libre

Un accueil sur mesure pour les familles Pour profiter pleinement de cette matinée dominicale, les enfants et leurs parents sont invités dans l’Espace Enfants aménagé dans notre espace de convivialité (jeux et livres à disposition). À l’issue du spectacle, un temps convivial réunit petits et grands autour d’une collation apéritive offerte à tous les spectateurs. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

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English :

Origami, dance, magic, and live music: join Lapin Blanc for a gentle and enchanting %E9sensory awakening.

L’événement Jeune public Polaire, un voyage féerique et poétique au pays des couleurs Mutzig a été mis à jour le 2026-08-28 par Espace Rohan de Mutzig