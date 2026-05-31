Jeunes et Patrimoine de proximité, Vieilles maisons françaises – VMF 44, Sixt-sur-Aff

Jeunes et Patrimoine de proximité Vendredi 18 septembre, 09h00 Vieilles maisons françaises – VMF 44 Ille-et-Vilaine

Réservé à une classe, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

La JEP Jeunes est organisée par la Délégation Vieilles Maisons Françaises de Loire-Atlantique pour les élèves des établissements d’enseignement de ce Département, sur inscription d’un enseignant référent.

Les élèves sont pris en autocar à leur établissement, puis accueillis par le propriétaire qui explique l’architecture et l’histoire du lieu. L’enseignant prend ensuite le relais pour mettre en oeuvre une action pédagogique, qui fait le lien entre les cours théoriques et le lieu visité.

Après une petite collation, les élèves retournent à leur établissement en autocar.

Vieilles maisons françaises – VMF 44 Château de Bruc – Bruc, 4 Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne 0681322908 Le château de Lucinière a été construit du XVIIe au XIXe siècle. Pour autant, l’histoire du domaine remonte au XVe siècle, et fut choisi comme camp de base du roi de France lors du siège de Nantes au XVIe siècle. Au XVIIe siècle, le logis et la tour Renaissance se voient adjoindre un corps de logis central et un fronton qui donne sur l’Erdre, avec une salle à manger décorée de boiseries sculptées, et une orangerie ; le parc est dessiné par Le Nôtre. Incendié à La Révolution, il est remanié au XIXe siècle et devient célèbre pour son élevage de chevaux pur-sang. Pendant la 2de Guerre mondiale, il a abrité des familles et enfants juifs.

Il est classé monument historique. Réservé à une classe sur inscription

La JEP Jeunes est organisée par la Délégation Vieilles Maisons Françaises de Loire-Atlantique pour les élèves des établissements d’enseignement de ce Département, sur inscription d’un enseignant en …

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