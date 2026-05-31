Jeunes et Patrimoine de proximité, Vieilles maisons françaises – VMF 44, Sixt-sur-Aff

Jeunes et Patrimoine de proximité Vendredi 18 septembre, 09h00 Vieilles maisons françaises – VMF 44 Ille-et-Vilaine

Réservé à une classe préalablement inscrite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

La JEP Jeunes est organisée par la Délégation Vieilles Maisons Françaises de Loire-Atlantique pour les élèves des établissements d’enseignement de ce Département, sur inscription d’un enseignant référent.

Les élèves sont pris en autocar à leur établissement, puis accueillis par le propriétaire qui explique l’architecture et l’histoire du lieu. L’enseignant prend ensuite le relais pour mettre en oeuvre une action pédagogique, qui fait le lien entre les cours théoriques et le lieu visité.

Après une petite collation, les élèves retournent à leur établissement en autocar.

Vieilles maisons françaises – VMF 44 Château de Bruc – Bruc, 4 Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne 0240792499 Remontant au XIIe siècle, le château de la Motte Glain fut reconstruit progressivement durant le XVe siècle. Le château forme un logis breton au nord, et français à l’ouest, rappelant sa nature même de frontière. Entre le schiste local et le tuffeau angevin, le château se cherche entre Bretagne et Anjou. Réservé aux élèves d’établissements d’enseignement de Loire-Atlantique

La JEP Jeunes est organisée par la Délégation Vieilles Maisons Françaises de Loire-Atlantique pour les élèves des établissements d’enseignement de ce Département, sur inscription d’un enseignant en …

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