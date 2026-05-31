Jeunes et Patrimoine de proximité, Vieilles maisons françaises – VMF 44, Sixt-sur-Aff

Jeunes et Patrimoine de proximité Vendredi 18 septembre, 09h00 Vieilles maisons françaises – VMF 44 Ille-et-Vilaine

Réservé à une classe déjà inscrite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

La JEP Jeunes est organisée par la Délégation Vieilles Maisons Françaises de Loire-Atlantique pour les élèves des établissements d’enseignement de ce Département, sur inscription d’un enseignant référent.

Les élèves sont pris en autocar à leur établissement, puis accueillis par le propriétaire qui explique l’architecture et l’histoire du lieu. L’enseignant prend ensuite le relais pour mettre en oeuvre une action pédagogique, qui fait le lien entre les cours théoriques et le lieu visité.

Après une petite collation, les élèves retournent à leur établissement en autocar.

Vieilles maisons françaises – VMF 44 Château de Bruc – Bruc, 4 Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 81 32 29 08 Le château de Bruc date des XVIe et XVIIe siècles, restauré au XIXe siècle, ensemble remarquable et harmonieux. Il est la demeure ancestrale de la famille de Bruc, du nom d’une des grandes maisons de la noblesse bretonne, et est dans la même famille depuis un millénaire.

Exemple rare d’attachement d’une famille au pays que la France a disputé à la Bretagne et dont de nombreux de Bruc ont participé à l’histoire du duché et celle du royaume. Réservé à une classe déjà inscrite

La JEP Jeunes est organisée par la Délégation Vieilles Maisons Françaises de Loire-Atlantique pour les élèves des établissements d’enseignement de ce Département, sur inscription d’un enseignant en …

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