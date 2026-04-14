Jeunes regards, jeux de lumière, Musée municipal de Louviers, Louviers

Jeunes regards, jeux de lumière Samedi 23 mai, 17h00 Musée municipal de Louviers Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! », le Musée de Louviers souhaite présenter le travail de Paul Faugas, photographe au 19e et 20e siècle.

Peintre de formation, Faugas découvert la photographie à la fin du 19e siècle et il en fait son passe-temps. Ainsi lors, de son temps libre, il photographie la ville de Louviers et ses alentours.

À la manière de Paul Faugas, les élèves de 3ème du Collège Saint-Louis, devront photographier un endroit de Louviers ou bien d’ailleurs. Les photographies réalisées par les élèves seront présentées lors de la Nuit européenne des musées 2026. Ce travail permet de découvrir la technique de la photographie, la notion de cadrage…

Musée municipal de Louviers 26 Rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers, France Louviers 27400 Eure Normandie 0232095854 https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/le-musee/ Importante collection de céramiques : faïences (XVIIe siècle- XVIIIe siècle) de Rouen, Nevers, Delft, céramiques normandes.

Mobilier (XVIe siècle-XIXe siècle) : nombreux coffres, crédences, buffets rouennais.

Peintures (XIXe siècle) : paysagistes locaux.

Histoire locale : estampes.

Industrie textile (machines du XIXe siècle).

Ethnologie normande.

Exception faite de la salle consacrée à l’industrie textile, témoignage d’une activité jadis florissante dans la région, les autres collections du musée ne sont pas visibles. Cependant, en attendant de pouvoir les présenter à nouveau, le musée reste ouvert au public et propose des expositions temporaires autour de différents thèmes et de certaines collections du musée.

La classe, l’œuvre !

Musée de Louviers