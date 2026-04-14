Visite libre : Jourdain, Jour…2, Musée de Louviers, Louviers

Visite libre : Jourdain, Jour…2 Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Louviers Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dispositif initié par le Rectorat de la région académique Normandie, le musée est sollicité cette année comme partenaire par le Lycée Les Fontenelles. L’objectif est de rapprocher le plus grand nombre d’élèves des œuvres d’Art, en les incitant à les découvrir dans les structures culturelles de leur territoire, tout en travaillant les savoirs fondamentaux. Ainsi les élèves de 2nd11 et 2nd08 ont cette année découvert deux peintures de Jacques-Philippe Renout et ont pour objectif de créer une œuvre littéraire qui sera présentée à la Nuit des musées.

Musée de Louviers 26 Rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers, France Louviers 27400 Eure Normandie 0232095854 https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/le-musee/ https://www.instagram.com/museedelouviers/;https://www.facebook.com/museedelouviers/?locale=fr_FR Importante collection de céramiques : faïences (XVIIe siècle- XVIIIe siècle) de Rouen, Nevers, Delft, céramiques normandes. Mobilier (XVIe siècle-XIXe siècle) : nombreux coffres, crédences, buffets rouennais. Peintures (XIXe siècle) : paysagistes locaux. Histoire locale : estampes. Industrie textile (machines du XIXe siècle). Ethnologie normande. Exception faite de la salle consacrée à l’industrie textile, témoignage d’une activité jadis florissante dans la région, les autres collections du musée ne sont pas visibles. Cependant, en attendant de pouvoir les présenter à nouveau, le musée reste ouvert au public et propose des expositions temporaires autour de différents thèmes et de certaines collections du musée.

Dispositif initié par le Rectorat de la région académique Normandie, le musée est sollicité cette année comme partenaire par le Lycée Les Fontenelles. L’objectif est de rapprocher le plus grand des à…

©Hugo Menegon