« La classe, l’œuvre ! » Exposition : jeunes regards, jeux de lumière, Musée de Louviers, Louviers

« La classe, l’œuvre ! » Exposition : jeunes regards, jeux de lumière Samedi 23 mai, 19h30 Musée de Louviers Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! »,les classes de 3e du collège Saint-Louis ont travaillé sur l’œuvre photographique de Paul Faugas. À la manière de Faugas, les élèves ont réalisé des photographies de Louviers et d’ailleurs et vous invitent à venir découvrir leurs travaux.

Musée de Louviers 26 Rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers, France Louviers 27400 Eure Normandie 0232095854 https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/le-musee/ https://www.instagram.com/museedelouviers/;https://www.facebook.com/museedelouviers/?locale=fr_FR Importante collection de céramiques : faïences (XVIIe siècle- XVIIIe siècle) de Rouen, Nevers, Delft, céramiques normandes. Mobilier (XVIe siècle-XIXe siècle) : nombreux coffres, crédences, buffets rouennais. Peintures (XIXe siècle) : paysagistes locaux. Histoire locale : estampes. Industrie textile (machines du XIXe siècle). Ethnologie normande. Exception faite de la salle consacrée à l’industrie textile, témoignage d’une activité jadis florissante dans la région, les autres collections du musée ne sont pas visibles. Cependant, en attendant de pouvoir les présenter à nouveau, le musée reste ouvert au public et propose des expositions temporaires autour de différents thèmes et de certaines collections du musée.

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! »,les classes de 3e du collège Saint-Louis ont travaillé sur l’œuvre photographique de Paul Faugas. À la manière de Faugas, les élèves ont réalisé des…

©Musée de Louviers