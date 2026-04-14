JEUX A VÉLO POUR ENFANTS, maison de la forêt 86360 montamisé, Montamisé
JEUX A VÉLO POUR ENFANTS, maison de la forêt 86360 montamisé, Montamisé dimanche 17 mai 2026.
JEUX A VÉLO POUR ENFANTS Dimanche 17 mai, 14h00 maison de la forêt 86360 montamisé Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Parcours ludique, motricité, jeux d’équilibre et animation mobilité velo pour enfants de 7 a 11 ans, sur l’esplanade de la maison de la foret de Moulière a Montamisé 86360.
Animation Gratuite avec vos propres velos et pret de materiel possible.
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ANIMATION MOBILITE VELO SPÉCIALE ENFANTS