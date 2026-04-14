JEUX A VÉLO POUR ENFANTS, maison de la forêt 86360 montamisé, Montamisé

JEUX A VÉLO POUR ENFANTS Dimanche 17 mai, 14h00 maison de la forêt 86360 montamisé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Parcours ludique, motricité, jeux d’équilibre et animation mobilité velo pour enfants de 7 a 11 ans, sur l’esplanade de la maison de la foret de Moulière a Montamisé 86360.

Animation Gratuite avec vos propres velos et pret de materiel possible.

maison de la forêt 86360 montamisé grand recoin 86360 montamisé Montamisé 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0687564366 »}]

ANIMATION MOBILITE VELO SPÉCIALE ENFANTS