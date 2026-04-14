TESTS VELOS ELECTRIQUES HAUT DE GAMME, maison de la forêt 86360 montamisé, Montamisé
TESTS VELOS ELECTRIQUES HAUT DE GAMME, maison de la forêt 86360 montamisé, Montamisé dimanche 17 mai 2026.
TESTS VELOS ELECTRIQUES HAUT DE GAMME Dimanche 17 mai, 14h00 maison de la forêt 86360 montamisé Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Essais de velos a assistance electique haut de gamme , questions reponses , conseils entretien ou achat par un conseiller expert en vélo a assistance electrique .
Rendez vous sur le parvis de la maison de la foret a Montamisé 86360.
Savoir faire du velo et tenue adaptée
maison de la forêt 86360 montamisé grand recoin 86360 montamisé Montamisé 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0687564366 »}]
DECOUVERTE ET CONSEILS VAE