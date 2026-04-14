TESTS VELOS ELECTRIQUES HAUT DE GAMME, maison de la forêt 86360 montamisé, Montamisé

TESTS VELOS ELECTRIQUES HAUT DE GAMME Dimanche 17 mai, 14h00 maison de la forêt 86360 montamisé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Essais de velos a assistance electique haut de gamme , questions reponses , conseils entretien ou achat par un conseiller expert en vélo a assistance electrique .

Rendez vous sur le parvis de la maison de la foret a Montamisé 86360.

Savoir faire du velo et tenue adaptée

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