Mai à vélo à Montamisé, Place de la Mairie, 86360 Montamisé, Montamisé

Mai à vélo à Montamisé Vendredi 8 mai, 09h30, 14h00 Place de la Mairie, 86360 Montamisé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T09:30:00+02:00 – 2026-05-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’opération nationale Mai à vélo, le club cyclo de Montamisé vous propose 2 animations le vendredi 8 mai :

 De 9h30 à 12h30 : atelier réparation de vélo, sur le parvis de la Médiathèque,

 A 14h : balade à vélo jusqu’à la Maison de la Forêt

Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Contact : Guy Rougeon au 05 49 47 04 44

Place de la Mairie, 86360 Montamisé Place de la Mairie, 86360 Montamisé Montamisé 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine

contrôle technique et balade à vélo