Mai à vélo à Montamisé, Place de la Mairie, 86360 Montamisé, Montamisé
Mai à vélo à Montamisé, Place de la Mairie, 86360 Montamisé, Montamisé vendredi 8 mai 2026.
Mai à vélo à Montamisé Vendredi 8 mai, 09h30, 14h00 Place de la Mairie, 86360 Montamisé Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T09:30:00+02:00 – 2026-05-08T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T17:00:00+02:00
Dans le cadre de l’opération nationale Mai à vélo, le club cyclo de Montamisé vous propose 2 animations le vendredi 8 mai :
De 9h30 à 12h30 : atelier réparation de vélo, sur le parvis de la Médiathèque,
A 14h : balade à vélo jusqu’à la Maison de la Forêt
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Contact : Guy Rougeon au 05 49 47 04 44
Place de la Mairie, 86360 Montamisé Place de la Mairie, 86360 Montamisé Montamisé 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine
contrôle technique et balade à vélo