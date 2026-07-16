Jeux antiques, Permanence de l’association La Riobé, Châteaubleau

Informations pratiques

Jeux antiques 19 et 20 septembre Permanence de l’association La Riobé Seine-et-Marne

La plupart des jeux se jouent au moins à 2, les bénévoles vous affronteront avec plaisir si vous êtes seuls.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le jeu fait partie intégrante du quotidien des gallo-romains. Tout le monde joue et, surtout, tout est prétexte à jouer. L’archéologie, l’iconographie et l’épigraphie nous ont permis de connaître les jeux pratiqués à l’époque bien que nous ne soyons pas toujours certains des règles.

Si l’âme d’un joueur se cache en vous, arrêtez-vous le temps d’une partie et découvrez quelques jeux de plateau et d’adresse qu’appréciaient nos Ancêtres. Peut-être trouverez-vous des similitudes avec des jeux que vous aimez aussi, dans tous les cas, il y aura bien un fait pour vous !

Permanence de l’association La Riobé 2 rue de l’Église 77370 Châteaubleau Châteaubleau 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 09 77 30 26 60 https://archeochateaubleau.wordpress.com https://twitter.com/LaRiobe;https://www.instagram.com/la_riobe/;https://www.facebook.com/groups/LaRiobe/?fref=ts Nos locaux se trouve dans l’ancienne école communale, en face de l’église. Voiture : par la D209 // Train : Ligne P depuis gare de l’Est, arrêt Nangis (nécessite un transport jusqu’à Châteaubleau)

Jeux antiques

© Elodie Castro