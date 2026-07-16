Mini Musée, Permanence de l’association La Riobé, Châteaubleau

Informations pratiques

Mini Musée 19 et 20 septembre Permanence de l’association La Riobé Seine-et-Marne

l’accès se fait via 2 marches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association vous ouvre ses portes pour découvrir les vitrines aménagées dans son local, le lieu même où toutes les fouilles s’organisent et où toute la magie opère. Vous pourrez ainsi profiter de quelques objets remarquables tirés de la collection conservée par La Riobé et qui retrace la vie et les traditions de nos ancêtres.

Accompagné d’un bénévole de l’association, observez, commentez, interrogez et, surtout, émerveillez-vous.

Permanence de l’association La Riobé 2 rue de l’Église 77370 Châteaubleau Châteaubleau 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 09 77 30 26 60 https://archeochateaubleau.wordpress.com https://twitter.com/LaRiobe;https://www.instagram.com/la_riobe/;https://www.facebook.com/groups/LaRiobe/?fref=ts Nos locaux se trouve dans l’ancienne école communale, en face de l’église. Voiture : par la D209 // Train : Ligne P depuis gare de l’Est, arrêt Nangis (nécessite un transport jusqu’à Châteaubleau)

Exposition « Mini Musée »

© Elodie Castro